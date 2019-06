International Yoga Day 2019: पीएम नरेंद्र मोदी ने सिखाया ताड़ासन, जानिए इसके फायदे

आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस (International Yoga Day 2019) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को अपने एनीमेशन का ताड़ासन (Tadasana) करते हुए एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि इस आसन से शरीर सभी प्रकार के योग आसनों के लिए तैयार हो जाता है. एनीमेशन ने ताड़ासन या माउंटेन पोज (Mountain Pose) का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को चरणवार प्रत्येक जानकारी दी तथा इसके फायदे भी बताए.

पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया एनिमेटिड वीडियो, सिखाया त्रिकोणासन, इस योग के ये हैं फायदे

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया, "सही तरीके से ताड़ासन करने से और कई अन्य आसन आसानी से होने लगते हैं." ट्विटर पर पोस्ट किए गए 3डी एनीमेशन वीडियो में मोदी एक मरून रंग के गलीचे पर खड़े हैं, उनके पीछे बड़ी खिड़कियां हैं जिनमें से बिल्कुल वैसी ही बाहर की हरियाली दिख रही है, जैसी बुधवार को पोस्ट किए गए उनके त्रिकोणासन वाले वीडियो में दिख रही थी.

World Cup 2019: टीम इंडिया उतरी मैदान पर तो पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा- 'खेल जीतो और...'

देखें VIDEO:

Doing Tadasana properly would enable you to practice many other Asanas with ease.



Know more about this Asana and its benefits. #YogaDay2019pic.twitter.com/YlhNhcRas8