iPhone vs Android: आईफोन या एंड्रॉइड... किसकी स्पीड है सबसे तेज, 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

टेक जायंट एप्पल द्वारा निर्मित आईफोन को लोग तकनीकी रूप से बेहतर और उसके कैमरे को सबसे अच्छा मानते हैं, वहीं एंड्रॉइड यूजर्स इन बातों का खंडन करते हैं, वो अपने फोन के फायदे बताते हैं. आईफोन की आधी लागत में वो स्मार्टफोन को अधिक सुविधाओं वाला मानते हैं.

अब, एक वीडियो जो ट्विटर पर बड़े पैमाने पर वायरल (Viral Video) हो गया है. रियल टाइम वीडियो (Real Time Video) के जरिए यूजर ने बताया है कि दोनों में से कौन सा फोन सबसे तेजी (Which Phone Works Faster) से काम करता है. वीडियो को मूल रूप से टिकटॉक (TikTok) यूजर @corylewis04 द्वारा बनाया गया है. 33 सेकंड की क्लिप में, एक iPhone और एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन को एक साथ रखा गया है. एक उपयोगकर्ता उन दोनों पर एक साथ क्लिक करता है, यह देखने के लिए कि कौन से फ़ोन ऐप तेज़ी से खुलते हैं.

वो दोनों फोन में एक साथ एप्स को खोलता है. वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और पॉपुलर मोबाइल गेम अमंग अस खोलता है. सभी एप्स आईफोन से पहले स्मार्टफोन में खुलती दिखती हैं.

ट्विटर उपयोगकर्ता ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा किया और कैप्शन में लिखा, 'एंड्रॉइड हमेशा के लिए बेहतर होगा.'

देखें Video:

IOS बनाम Android फेस-ऑफ वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर वायरल हो गया है, दोनों प्लेटफार्मों के पेशेवरों और विपक्षों पर बहस करते हुए 24 मिलियन से अधिक बार देखा गया और हजारों टिप्पणियां एकत्र हुईं.

कई Apple प्रशंसकों ने iPhone कैमरों की श्रेष्ठता की ओर इशारा किया.

Ok thanks for for showing the speed, but that android camera pic.twitter.com/hwJHduAk4b

कई एंड्रॉइड फैन्स अपने फोन का बचाव करते दिखे और ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए...

It's so funny watching iphone users get excited over updates when they get stuff androids have had for years pic.twitter.com/liNvp4dBD7

"you will see the difference.."



Yeah i did:

1. Expensive cable that i NEED and dont have

2. Overcomplicated settings.

3. Not many customizable aspects.

4. NO FILE EXPLORER LIKE WTF.

5. No way to install IPA packages easily from your phone.

6. Where is the headphone jack.

7. No.