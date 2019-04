IPL 2019: धोनी के लिए ऐसी दीवानगी, टैक्सी ड्राइवर ने कार के ऊपर लगा ये कमाल की चीज

आईपीएल (IPL 2019) की शुरुआत हो चुकी है. हर बार की तरह इस बार भी एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) शानदार परफॉर्म कर रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders), किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) भी टॉप-4 पोजीशन में बना हुआ है. भारत में आईपीएल (IPL 2019) को लेकर इस बार भी काफी क्रेज है. कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन आईपीएल देखना नहीं छोड़ता. इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. जिसमें एक टैक्सी के ऊपर आईपीएल का लाइवस्कोर बोर्ड (IPL Live ScoreCard) चल रहा है.

IPL 2019: बॉलीवुड एक्टर ने विराट कोहली पर किया हमला, बोले- इतना अपमान अच्छा नहीं आज ही इस्तीफा देना चाहिए

आईपीएल के डाय हार्ट फैन्स इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं. तेलंगाना के एक टैक्सी ड्राइवर ने कार के ऊपर लाइव स्कोरबोर्ड लगाया गया है. जिससे लोग परेशान न हों और आसानी से लाइव स्कोर का मजा ले सकें. तस्वीर के मुताबिक, मैच चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच चल रहा है.

IPL 2019: बल्लेबाज ने मारा ऐसा छक्का, सीधे लगा कार के शीशे पर, शाहरुख बोले- इसे ही दो SUV, देखें VIDEO

When cricket is life

(via r/india) pic.twitter.com/ZZLSCkmXmV