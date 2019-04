IPL 2019: एमएस धोनी को देख लड़की ने छुए पैर, दादी देखकर हो गई भावुक, देखें VIDEO

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) शानदार परफॉर्म कर रही है. एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैच में से 3 मुकाबले जीत चुकी है. इसी के साथ वो टॉप-2 पोजीशन में बनी हुई है. चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है. लेकिन पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए कुछ खास नहीं रहा. मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK vs MI) 37 रन से मुकाबला हार गया. लेकिन फिर भी वानखेड़े (Wankhede Stadium) में धोनी-धोनी के नारे लगते रहे. मैच के बाद धोनी (MS Dhoni) से मिलने उनकी स्पेशल फैन पहुंची. जिनको धोनी (MS Dhoni) ने दूर से ही देख लिया और उनके पास पहुंच गए.

MS Dhoni ने बेटी से की 6 भाषाओं में बातें, जीवा बोली- माशा अल्लाह, देखें VIDEO

बुजुर्ग महिला ने हाथ में एक बोर्ड रखा था. जिसमें लिखा था- मैं सिर्फ यहां एमएस धोनी (MS Dhoni) के लिए आई हूं. धोनी (MS Dhoni) तुरंत उनके पास पहुंच गए. बुजुर्ग महिला के साथ उनकी पोती भी आई थी. जिन्होंने धोनी (MS Dhoni) को देखते ही पैर छुए. धोनी (MS Dhoni) ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दादी के साथ सेल्फी क्लिक की. धोनी (MS Dhoni) आईपीएल में शानदार परफॉर्म करते हैं. फटाफट क्रिकेट में वो शानदार परफॉर्म करते हैं. इस साल भी आईपीएल (Indian Premier League) में वो और उनकी टीम शानदार खेल रही है.

IPL 2019: एमएस धोनी के छाती पर फेकी गेंद तो जड़ दिया ऐसा छक्का, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

Captain cool, @msdhoni humble



Heartwarming to see this gesture from the legend in Mumbai @ChennaiIPL#VIVOIPLpic.twitter.com/6llHlenIzL