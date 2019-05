IPL 2019: नीता अंबानी के 'मंत्र' से जीता मुंबई इंडियंस, फैन्स बोले- 'हमें भी बताओ क्या है ये मंत्र...' देखें VIDEO

IPL 2019 Final CSK vs MI: जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और राहुल चाहर (Rahul Chahar) की कसी हुई गेंदबाजी के बाद लेसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) के आखिरी ओवर के कमाल से मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ने उतार चढ़ाव से भरे रोमांचक फाइनल में रविवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को एक रन से हराकर चौथी बार आईपीएल चैंपियन (IPL 2019 Champions) बनने का गौरव हासिल किया. रोमांचक मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की ओनर नीता अंबानी (Nita Ambani) काफी टेंशन में दिखीं. आखिरी ओवर में वो मंत्र पढ़ती दिखीं. आखिरी ओवर में जब मलिंगा (Lasith Malinga) गेंदबाजी कर रहे थे, तो नीता अंबानी (Nita Ambani) स्टैंड्स में हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ती दिख रही थीं. सोशल मीडिया पर नीता अंबानी (Nita Ambani) को काफी पसंद किया जाता है. उनके दयालु स्वभाव और वो समाज सुधार के लिए भी काफी कुछ करती हैं, जिससे उनको सोशल मीडिया स्टार बना दिया. मुंबई इंडियंस के फैन्स भी नीता अंबानी (Nita Ambani) की प्रार्थना को ही जीत का असली हकदार मान रहे हैं. नीता अंबानी (Nita Ambani) ट्विटर पर भी ट्रेंड पर रहीं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे ट्वीट्स किए हैं.

Hello Nita Ambani can you please accompany India on the world cup tour!!!



Just to do that!!

#IPLFinalpic.twitter.com/yDmWU3FdRW — shilpi tewari (@shilpitewari) May 12, 2019

Hit like if you think Nita Ambani prayer is more effective than any Baba and Guru.#CSKvsMI#MIvCSK#IPL2019pic.twitter.com/D1VzyyUAzJ — Mohammad Rizvee Bhuiyan (@BhuiyanRizvee) May 12, 2019

Frnds: aaj hum v baht aamer hote agar mereko ek mantra PTA hota toh!

Me: konsa?

Frnds: ye Nita ambani match k aage Jo mantra jaap ta hai! pic.twitter.com/lQsD1BIxMm — Rohan pal (@rohanpal636) May 12, 2019

Nita Ambani's mantra worked really well. — Riddhi (@Desi_Chokri) May 12, 2019

Ye hi vo mantra hai jo Nita Ambani bolte hai match me? — Intolerant Vivek... (@IntolerantVivek) May 12, 2019

Nita Ambani's prayers were so powerful though. Can someone tell me what is on her hand at time of prayers? So I can also get one of those to rescue myself #MI#MIvsCSK#IPL2019Final — smit (@_smitmistry_) May 12, 2019

नीता अंबानी (Nita Ambani) ने थ्रिलर आखिरी ओवर पर कहा- 'मैं आखिरी ओवर देख नहीं पा रही थी. मैं बस लोगों के शोर से समझ पा रही थी कि मैच में क्या हो रहा है. 2013, 2015, 2017 और 2019 में रोहित शर्मा ने कप्तानी की और चैम्पियन बनाया. टीम को जिताने के लिए उनको बधाई और टीम वाकई शानदार है.'

चेन्नई (CSK) के सामने 150 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी टीम शेन वाटसन (Shane Watson) के 59 गेंदों पर 80 रन के बावजूद सात विकेट पर 148 रन ही बना पाया. चेन्नई को आखिरी ओवर में नौ रन चाहिए थे लेकिन इसमें उसने वाटसन का विकेट गंवाया. मैच का परिणाम अंतिम गेंद पर निकला जिसमें चेन्नई को दो रन की दरकार थी लेकिन मलिंगा ने यार्कर पर शार्दुल ठाकुर को पगबाधा आउट कर दिया.

मुंबई ने इससे पहले 2013, 2015 और 2017 में खिताब जीते थे और इस तरह से उसने एक साल छोड़कर खिताब जीतने का क्रम जारी रखा. उसने 2013 और 2015 के फाइनल में भी चेन्नई को हराया था. मुंबई की जीत में उसके गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभायी. बुमराह और चाहर ने अपने कोटे के चार चार ओवरों में 14-14 रन दिये और क्रमश: दो और एक विकेट हासिल किया. मिशेल मैकलेनगन ने भी चार ओवर में 24 रन दिये। मुंबई का क्षेत्ररक्षण हालांकि अच्छा नहीं रहा. अकेले वाटसन को ही तीन जीवनदान मिले.