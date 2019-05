IPL 2019: रन आउट से बचने के लिए विकेट के सामने आ गए अमित मिश्रा, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें VIDEO

IPL 2019 DC vs SRH: सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के अर्धशतक और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की तूफानी पारी से दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के बेहद रोमांचक एलिमिनेटर में बुधवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को दो विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. सनराइजर्स (SRH) के 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली (DC) की टीम ने पृथ्वी (Prithvi Shaw) (56) और पंत (Rishabh Pant) (49) की पारियों की बदौलत 19.5 ओवर में आठ विकेट पर 165 रन बनाकर जीत दर्ज की. पृथ्वी ने 38 गेंद का सामना करते हुए छह चौके और दो छक्के मारे जबकि पंत (Rishabh Pant) की 21 गेंद की पारी में पांच छक्के और दो चौके शामिल रहे. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. आखिरी ओवर में अमित मिश्रा (Amit Mishra) को ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड के कारण आउट हो गए. खलील अहमद (Khaleel Ahmed) ने अपील की और थर्ड अंपायर ने आउट दिया. रन भागते हुए वो विकेट के सामने आ गए थे. डीआरएस लेने के बाद वो आउट करार दिए गए.

Last over drama: Amit Mishra obstructs field https://t.co/6dsJvgO4ev via @ipl — gujjubhai (@gujjubhai17) May 8, 2019

आखिरी ओवर में 3 गेंद पर 2 रन चाहिए थे. बल्लेबाजी कर रहे थे अमित मिश्रा (Amit Mishra) और गेंदबाजी कर रहे थे खलील अहमद (Khaleel Ahmed). खलील (Khaleel Ahmed) ने बॉल डाली और कीपर के पास पहुंच गई. अमित मिश्रा (Amit Mishra) एक रन के लिए भाग निकले. लेकिन विकेट कीपर ने उनके एंड में बॉल फेकी और अमित मिश्रा (Amit Mishra) सामने आ गए. जिसके बाद नए नियमों के मुताबिक, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड (Obstruction The Field) के कारण उनकी आउट दिया गया. ये मैच की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी साबित हुई. लेकिन अगली गेंद पर कीमो पॉल (Kemo Paul) ने चौका मारकर दिल्ली को एलिमिनेटर में पहुंचा दिया. फाइनल में जगह बनाने के लिए अब दूसरे क्वालीफायर में 10 मई को दिल्ली की भिड़ंत चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK vs DC) से होगी. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है और लोग तरह-तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं.

Amit Mishra: Mishra ji ko na koi bowler out kar sakta hai na koi fielder... Mishra ji ko agar koi out kar sakta hai to khud Mishra ji.#AmitMishra#IPL2019#DCvsSRH#Obstructingthefield — Tweeter_sahab (@SahabTweeter) May 8, 2019

Amit Mishra is bald. He spots a wig. #DCvSRH ( i always wanted to say this) — cricboy (@Crickosaurus) May 8, 2019

saare funny run outs Amit Mishra ke hi naseeb me hai#DCvSRH — साहेब (@saaheb21) May 8, 2019

दिल्ली की ओर से कीमो पाल सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 32 रन देकर तीन जबकि इशांत शर्मा ने 34 रन देकर दो विकेट चटकाए। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पृथ्वी और शिखर धवन (17)की जोड़ी ने 66 रन जोड़कर तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए टीम का स्कोर 55 रन तक पहुंचाया.

धवन ने भुवनेश्वर के पहले ओवर में लगातार दो चौकों के साथ शरुआत की। पृथ्वी ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने खलील अहमद के ओवर में तीन चौके मारे लेकिन मोहम्मद नबी की गेंद पर भाग्यशाली रहे जब मिड आफ पर बासिल थम्पी ने आसान कैच टपका दिया. पृथ्वी ने भुवनेश्वर की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का जड़ा. उन्होंने दीपक हुड्डा का स्वागत भी छक्के के साथ किया लेकिन धवन इस आफ स्पिनर की गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में स्टंप हो गए. पृथ्वी ने हुड्डा की गेंद पर एक रन के साथ 31 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

खलील ने कप्तान श्रेयस अय्यर (08) और पृथ्वी को एक ही ओवर में पवेलियन भेजकर सनराइजर्स को वापसी दिलाई. अय्यर ने विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को कैच थमाया जबकि पृथ्वी प्वाइंट पर विजय शंकर को कैच दे बैठे. पृथ्वी ने 38 गेंद का सामना छह चौके और दो छक्के मारे. राशिद ने अगले ओवर में मुनरो को पगबाधा करने के बाद अक्षर पटेल (00) को साहा के हाथों कैच कराके दिल्ली का स्कोर पांच विकेट पर 111 रन किया। यह ओवर मेडन रहा. अक्षर हालांकि दुर्भाग्यशाली रहे क्योंकि गेंद उनके पैड से लगी थी लेकिन मुनरो के डीआरएस गंवाने के कारण वह इसका उपयोग नहीं कर सके.

दिल्ली को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 52 रन की दरकार थी. ऋषभ पंत ने नबी जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने भुवनेश्वर पर छक्का जड़कर रन गति में इजाफा किया. पंत ने 18वें ओवर में थम्पी की लगातार गेंदों पर दो चौके और दो छक्के जड़कर दिल्ली का पलड़ा भारी किया. दिल्ली को अंतिम दो ओवर में जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी. रदरफोर्ड (09) हालांकि भुवनेश्वर की गेंद पर नबी को कैच दे बैठे. पंत ने भुवनेश्वर पर छक्का मारा लेकिन इसी ओवर में नबी को कैच दे बैठे.

अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए पांच रन चाहिए थे. टीम ने तीन गेंद पर तीन रन बनाए लेकिन अमित मिश्रा (01) क्षेत्ररक्षण में बाधा पहुंचाने पर रन आउट करार दिए गए. दिल्ली को अंतिम दो गेंद में दो रन की दरकार थी और कीमो पाल (नाबाद 05) ने खलील पर चौका जड़कर टीम को जीत दिला दी.