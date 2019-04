IPL 2019: ऋषभ पंत को परेशान करने पहुंचे राशिद खान, कमर पर गुदगुदी की तो किया ऐसा, देखें मजेदार VIDEO

आईपीएल (IPL 2019) में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Delhi Capitals Vs Sunrisers Hyderabad) के बीच मुकाबला हुआ. फिरोह शाह कोटला स्टेडियम (Firoh Shah Kotla Stadium) में सनराइजर्स हैदराबाद (DC vs SRH) ने 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया. इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पोजीशन पर आ चुकी है. मैच में कई ऐसी चीजे हुईं, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. मैच से पहले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और राशिद खान (Rashid Khan) ने जमकर मस्ती की.

मैच से पहले दोनों ही टीमें प्रैक्टिस कर रही थीं. पंत बैटिंग प्रैक्टिस में व्यस्थ थे. हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले अफगानी स्पिनर राशिद खान पंत के पास पहुंच गए. राशिद खान का इरादा ऋषभ पंत को परेशान करने का था. जैसे ही वो पास पहुंचे तो कमर में गुदगुदी करने लगे. पंत उस वक्त उनसे जरूरी बात करना चाह रहे थे. लेकिन राशिद खान मस्ती के मूड में थे.

देखें VIDEO:

What do you reckon the conversation is all about between @RishabPant777 & @rashidkhan_19#VIVOIPL#DCvSRHpic.twitter.com/ka1dlwiu70