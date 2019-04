IPL 2019: इमरान ताहिर बने 'सिमरन', शाहरुख के पीछे लगाई दौड़ तो हुआ कुछ ऐसा, देखें VIDEO

IPL 2019 KKR vs CSK: आईपीएल (IPL 2019) में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) को 5 विकेट से हरा दिया. इमरान ताहिर (Imran Tahir) ने 4 विकेट लेकर टीम को शानदाार जीत दिलाई. चेन्नई सुपर किंग्स ने आठ मैचों में सातवीं जीत से तालिका में अपना शीर्ष स्थान मजबूत कर दिया. कोलकाता (Kolkata) की आठ मैचों में यह पांचवीं और लगातार तीसरी हार है. इमरान ताहिर (Imran Tahir) जीत के बाद दौड़ लगाते हैं. वो अनोखे तरह से विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हैं. जिसको लेकर फैन्स काफी मीम्स (Imran Tahir funny Memes) बनाते हैं. जिसको देखकर इमरान ताहिर (Imran Tahir) भी एन्जॉय करते हैं.

IPL 2019: KKR की हार के बाद भी 'बाजीगर' बने शाहरुख खान, ऐसे दी फैन्स को Flying Kiss...देखें Video

इमरान ताहिर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. जिसमें वो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के पीछे दौड़ लगा रहे हैं. ये सीन DDLJ फिल्म का है. जिसमें सिमरन शाहरुख के पीछे भागती नजर आती हैं. इस तस्वीर में सिमरन यानी काजोल की जगह इमरान ताहिर को भागते दिखाया. जिस पर इमरान ताहिर ने शानदार रिएक्शन दिया है. इमरान ताहिर ने फोटो को देखकर हंसते हुए कहा- देखकर लग रहा है कि मैं शाहरुख खान को पकड़ लूंगा.

IPL 2019: एमएस धोनी को अपने हाथों से खाना खिलाते दिखे केदार जाधव, माही ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

Imran Tahir reacts to funny tweets and memes Iconic wicket celebrations, funny tweets and memes, @ChennaiIPL 's Imran Tahir looks at the lighter side of him trending on the internet. @iamsrk. By @28anand. #KKRvCSK WATCH: https://t.co/92129AzLp0pic.twitter.com/GdV8gA9NW7