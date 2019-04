IPL 2019: हार्दिक पंड्या के चौके-छक्के देख हैरान रह गए खिलाड़ी, फैन्स बोले- 'वेस्टइंडीज से हो क्या...' देखें VIDEO

IPL 2019 KKR vs MI: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें कोलकाता (KKR) ने मुंबई (MI) को 34 रन से हरा दिया है. 232 रन का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) (34 गेंद में 91 रन, छह चौके, नौ छक्के) की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद सात विकेट पर 198 रन ही बना सकी. हार्दिक (Hardik Pandya) के अलावा टीम का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया और उनके बाद शीर्ष स्कोरर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) रहे जिन्होंने 26 रन बनाए. उनकी इस पारी को काफी सराहा जा रहा है. वर्ल्ड कप करीब है और पंड्या (Hardik Pandya) के फॉर्म को देखकर फैन्स काफी एक्साइटिड हैं. ट्विटर पर फैन्स कुछ इस तरह बधाई दे रहा हैं.

IPL 2019: KKR के खिलाफ हार्दिक पांड्या की पारी पर फिदा हुआ यह बॉलीवुड सुपरस्टार, Tweet हुआ वायरल

हार्दिक पांड्या का पिटाई देख कर दिल खुश हो गया,Hardik Pandya is best player on world. आगे विस्व कप है ,अच्छो की तो देख पतली हो गयी।

हार्दिक पांड्या भारतीय टीम में नये शेर की तरह है। भले ही स्टाइल आफ प्लेइंग अलग हो पर पांड्या में सहवाग जैसी निडरता दिखती है। I love the Style & boldness of Hardik Pandya. #LionRising

एक फैन ने लिखा- 'हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) में आई माता और बाद भैरु बाबा.' वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- 'वेस्टइंडीज वालों की बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) वेस्टइंडीज का ही खिलाड़ी है गलती से इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया...' एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा- 'क्या बात है हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), लाजवाब बल्लेबाजी. हरना जितना तो है ही लेकिन आपने अपनी खेल से सबका दिल जीत लिया.'

???? | #KungFuPandya is striking the ball cleanly and we're all loving it #OneFamily#CricketMeriJaan#MumbaiIndians#KKRvMI@hardikpandya7pic.twitter.com/RLbALGbF3z