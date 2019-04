IPL 2019: फूट-फूटकर रोने लगीं चीयरलीडर्स, जब सांस रोक देने वाले मुकाबले में हारा KKR, देखें VIDEO

IPL 2019 KKR vs RR: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) लगातार 6 मुकाबले हार चुका है. एक तरफ जहां केकेआर (KKR) की प्ले ऑफ (IPL 2019 Play Off) में पहुंचना आसान लग रहा था. वहीं अब उतना ही कठिन हो गया है. उनको अगले मुकाबलों में शानदार परफॉर्म करना होगा. सांस रोक देने वाले मुकाबले में राजस्थान (Rajasthan Royals) ने उनको 3 विकेट से हरा दिया. राजस्थान ने उनको घर में ही हार दी. जिसके बाद फन्स काफी उदास थे. केकेआर (KKR) घरेलू मैदान में शानदार परफॉर्म करती है. लेकिन राजस्थान (RR vs KKR) की बल्लेबाजी के सामने कोलकाता की गेंदबाजी फीकी नजर आई. केकेआर ने मुकाबला हारा तो चीयरलीडर्स (KKR Cheerleaders) भी फूट-फूटकर रोने लगीं. उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

