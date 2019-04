IPL 2019: रहस्यमयी तरीके से आउट हुआ बल्लेबाज, स्टीव स्मिथ ने पकड़ लिया सिर, लोगों ने कहा ऐसा, देखें VIDEO

IPL 2019 KKR vs RR: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को 3 विकेट से हरा दिया. ऐसे में उनकी प्ले ऑफ (IPL 2019 Play Off) में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. 17 साल के युवा खिलाड़ी रियान पराग (Riyan Parag) ने 47 रन की शानदार पारी खेली. जिसकी बदौलत राजस्थान (RR) को शानदार जीत मिली. इसी के साथ केकेआर (KKR) की ये लगातार छठी हार है. मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी हैरान रह गए. 47 रन बनाने वाले रियान पराग (Riyan Parag) हिट विकेट आउट हो गए. जिसको देखकर राजस्थान (RR) के कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने भी सिर पकड़ लिया. वो भी इस आउट हो देखकर सरप्राइज थे.

रियान पराग (Riyan Parag) ने पीछे की तरफ शॉट खेला जो चौका गया. लेकिन उनका बल्ला विकेट पर लग गया. शुरुआत में अंपायर ने चौका दिया. सभी को लगा कि रियान का अर्धशतक हो गया. जिसके बाद विकेट की गिल्लियां उड़ी हुई दिखीं तो लगा डेड बॉल हो गई. लेकिन जब रिप्ले देखा तो रियान (Riyan Parag Hit Wicket) का बल्ला विकेट पर लगा था. जिसको देखकर कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) शॉक्ड रह गए और सिर पकड़ लिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

M43: KKR vs RR – Riyan Parag Wicket https://t.co/6x9ACYjFUr — amit kumar (@amitkum66253697) April 25, 2019

केकेआर के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रायल्स ने पराग (31 गेंद में 47 रन, पांच चौके, दो छक्के) और आर्चर (12 गेंद में नाबाद 27, दो चौके, दो छक्के) के बीच सातवें विकेट की 44 रन की साझेदारी की बदौलत 19 . 2 ओवर में सात विकेट पर 177 रन बनाकर जीत दर्ज की. सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने भी 34 रन की पारी खेली. मेजबान टीम की ओर से पीयूष चावला (20 रन पर तीन विकेट) और सुनील नारायण (25 रन पर दो विकेट) ने उम्दा गेंदबाजी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

Hit Wicket!

Probably the only way you could've got Riyan Parag off the field today.

Well played young man!#KKRvRR#RR — North Stand Gang - Wankhede (@NorthStandGang) April 25, 2019

Lil Riyan Parag 47 was sensational batting n smart. Unlucky with Hit wicket — Rohan R Shanbhag (@rony619619) April 25, 2019

He was batting so well & then hit wicket..



Well played Riyan Parag. Exciting young talent! #KKRvRR#VIVOIPL#RRpic.twitter.com/6F00sTAuk6 — Vinesh Prabhu (@prabhu_vinesh) April 25, 2019

Boundary pe boundary Parag Boundary. Well done young Riyan Parag, match winning innings. Hope Royals can finish this for the young man's efforts. HIT WICKET. #KKRvRR — Arvind Ramachander (@arvindia4u) April 25, 2019

इससे पहले केकेआर के लिए कप्तान दिनेश कार्तिक ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 50 गेंद में नौ छक्कों और सात चौकों से नाबाद 97 रन बनाए जिससे टीम ने छह विकेट पर 175 रन का स्कोर खड़ा किया. उनके अलावा सिर्फ नितीश राणा (21) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए. इस जीत से रायल्स के 11 मैचों में चार जीत से आठ अंक हो गए हैं और टीम तालिका में सातवें स्थान पर है। केकेआर के भी इतने ही मैचों में इतने ही अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वह छठे स्थान पर है.