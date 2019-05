IPL 2019: हार्दिक पंड्या खा रहे थे चॉकलेट, विरोधी खिलाड़ी को किया ऑफर तो हुआ ऐसा... देखें VIDEO

IPL 2019 MI vs SRH: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच मुकाबला खेला गया. मुंबई इंडियन्स (MI) ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को गुरुवार को यहां सुपरओवर में पराजित करके आईपीएल 2019 के प्लेऑफ (IPL 2019 Play Off) में जगह बनाने के साथ शीर्ष दो में पहुंचने की उम्मीदों को भी पंख लगाये. पांडे (Manish Pandey) ने हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर मैच को सुपर ओवर (MI vs SRH Super Over) तक पहुंचाया. हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिये मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) की 20 गेंदों पर 31 रन की पारी भी महत्वपूर्ण साबित हुई जिसमें अंतिम ओवर में जमाया गया छक्का भी शामिल है. मैच में कई ऐसे दिलचस्प मौके आए. सबसे खास था हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) का चोकलेट खाने वाला किस्सा.

IPL 2019: एमएस धोनी ने पलक झपकाते ही उड़ाए विकेट, बल्लेबाज हैरान, लोग बोले- ऐसे कैसे? देखें VIDEO

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) पहले बल्लेबाजी कर रही थी. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) पैड्स पहनकर डकआउट में बैठे थे और वो चोकलेट खा रहे थे. वहीं बाउंड्री के पास से सनराइडर्स हैदराबाद का एक फील्डर पहुंचा. जहां हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने चोकलेट ऑफर की. लेकिन खिलाड़ी ने मना कर दिया. जिसके बाद हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने सिर हिला दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खूब तारीफ कर रहे हैं.

IPL 2019: ऋषभ पंत और सुरेश रैना के बीच हुई धक्का मुक्की, फैन्स बोले- 'धोनी के साथ मत करना...' देखें VIDEO

देखें VIDEO:

मुंबई की यह 13 मैचों में आठवीं जीत है और उसने 16 अंकों के साथ न सिर्फ प्लेऑफ में जगह सुरक्षित की बल्कि शीर्ष दो में जगह बनाकर फाइनल के लिये दो मौके पाने की उम्मीदें भी बढ़ा दी. हैदराबाद के लिये प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गयी है और उसे अब रायल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिये अपने आखिरी मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

IPL 2019: मिस्ट्री गेंद से विराट, एबीडी, स्टोइनिस के उड़ाए होश, हैट्रिक के बाद लोग बोले- चहल को हटाओ इसे लाओ... देखें VIDEO

इस मैच में गेंदबाजों ने दबदबा बनाया. खलील अहमद (42 रन देकर तीन) हैदराबाद के सबसे सफल गेंदबाज रहे। नबी (24 रन देकर एक) और भुवनेश्वर कुमार (29 रन देकर एक) ने भी विकेट हासिल किये. मुंबई के लिये जसप्रीत बुमराह (चार ओवर में 31 रन देकर दो) तथा पंड्या बंधुओं हार्दिक (दो ओवर में 20 रन देकर दो) और क्रुणाल (चार ओवर में 22 रन देकर दो) ने दो-दो विकेट लिये.

IPL 2019: चौका रोकने के लिए भागे क्रिस गेल, लात मारकर उड़ा दी गेंद, लोग बोले- 'क्या गोल किया है...' देखें VIDEO

हैदराबाद के लिये ऋद्धिमान साहा (15 गेंदों पर 25) ने मार्टिन गुप्टिल (15) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिये चार ओवर में 40 रन जोड़े लेकिन पावरप्ले में पवेलियन लौटने से हैदराबाद को झटका लगा. कप्तान केन विलियमसन (तीन) को क्रुणाल ने नहीं टिकने दिया. पांडे ने दो चौके और एक छक्का लगाकर शुरुआत की थी लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने से उन्हें अपने तेवरों पर अंकुश लगाने पड़े। विजय शंकर (17 गेंदों पर 12) और नये बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (दो) के पंड्या बंधुओं के क्रुणाल और हार्दिक के लगातार ओवरों में आउट होने से पांडे और हैदराबाद पर दबाव बढ़ गया.