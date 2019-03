ग्राउंड पर आते ही भावुक हुए युवराज सिंह, पुरानी बात बताते हुए कह दिया कुछ ऐसा, देखें VIDEO

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) इस साल आईपीएल (IPL 2019) में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की तरफ से खेलते दिखेंगे. इस बार अपनी चमक दिखाने के लिए युवराज सिंह (Yuvraj Singh) जमकर पसीना बहा रहे हैं. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) जैसे ही वानखेड़े ग्राउंड (Wankhede Stadium) पर पहुंचे तो वो भावुक हो गए और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के लम्हों को याद करने लगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसको मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने ट्विटर पर शेयर किया है.

प्रैक्टिस के लिए युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ग्राउंड पर उतरते हैं. कैमरे के पीछे एक शख्स पूछता है. आपने कितना वेट रखा होगा बैट का? जिसका युवराज सिंह जवाब देते हैं- 2.8. जिसके बाद वो मस्ती के मूड में आ जाते हैं. जिसके बाद वो ग्राउंड पर कदम रखते ही कहते हैं- '2011 की यादें ताजा हो गईं. ग्राउंड को देखते ही मेरे दिमाग में वही बात आती है. अच्छी यादें हैं. मेरे ख्यास से सबसे अच्छी.'

Start your Monday by watching @YUVSTRONG12 walk down the Wankhede stairs and talk about the 2011 @ICC World Cup #CricketMeriJaan#OneFamilypic.twitter.com/pNysQP5BPp