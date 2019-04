मैच में अचानक गुम हो गई गेंद, ढूंढती रही पूरी टीम, लोग बोले- 'IPL का मजाक बना दिया...' देखें VIDEO

IPL 2019 RCB vs KXIP: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) और किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के बीच मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मैच के दौरान अचानक गेंद गुम हो गई. ऐसा नहीं कि छक्का गया हो और बॉल ढूंढने में परेशानी हो गई हो. बीच मैदान से गेंद अचानक गायब हो गई. गेंदबाज भी गेंद मांगने लगा. पूरी टीम गेंद को ढूंढने लगी. नई बॉल के लिए रेफरल अंपायर भी आ गया. तब पता चला कि गेंद अंपायर की जेब में थी.

आरसीबी बल्लेबाजी कर रहा था और टाइम आउट के बाद 15वां ओवर फेका जाना था. पंजाब के गेंदबाज अंकित राजपूत गेंदबाजी करने आए थे. वो बार-बार गेंद मांग रहे थे. लेकिन किसी के पास बॉल नहीं थी. कप्तान आर. अश्विन भी हैरान रह गए. उन्होंने अंपायर से गेंद की मांग की. अंपायर ने कह दिया कि बॉल उनके पास नहीं है. जिसके बाद नई गेंद आई. टीवी री-प्ले में दिखाया गया कि अंपायर ने अपनी जेब में गेंद रख ली थी. जिसके बाद उन्होंने गेंद निकाल ली. ये फनी मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Ball missing in the beginning of the over and find it in umpire's pocket. Matlab #IPL aur kuch bhi.

Magician umpire!!!#IPL2019#RCBvKXIP — Arbaz Raza (@the_arbazraza_) April 24, 2019

The ball is missing? Who ate it? Did somebody come back from retirement? #KXIPvRCBpic.twitter.com/xmHHcfJ3Tp — Manya (@CSKian716) April 24, 2019

एक यूजर ने लिखा- 'इस साल आईपीएल में अंपायर ने सभी की नजरें खीचीं हुई है.' वहीं एक यूजर ने लिखा- 'बॉल पहले गुम हो जाती है और फिर अंपायर की जेब में मिलती है. मतलब आईपीएल में कुछ भी हो रहा है.' एक ने लिखा- 'गली क्रिकेट इससे अच्छा है. बताओ गेंद गुम हो गई.' कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लिखा- 'बेल्स गिरती नहीं हैं... बॉल्स मिलती नहीं हैं.'

एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) के आतिशी अर्धशतक और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) के साथ उनकी शतकीय साझेदारी के बाद 19वें ओवर में नवदीप सैनी (Navdeep Saini) की शानदार गेंदबाजी से रायल चैलेंजर्स बेंगलूर (Royal Challengers Bangalore) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में यहां किंग्स इलेवन पंजाब को 17 रन से हराकर जीत की हैट्रिक बनाई. आईपीएल में प्ले ऑफ (IPL 2019 Play Off) में पहुंचने की उम्मीदें बेंगलुरु (RCB) के लिए अभी तक जिंदा है.