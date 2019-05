IPL 2019: मिस्ट्री गेंद से विराट, एबीडी, स्टोइनिस के उड़ाए होश, हैट्रिक के बाद लोग बोले- चहल को हटाओ इसे लाओ... देखें VIDEO

IPL 2019 RCB vs RR: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच मुकाबला खेला गया. जो बारिश के कारण रद्द हो गया. दोनों टीमों को 1-1 प्वाइंट्स मिले. इसी के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुका है. इस साल भी विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में आरसीबी (RCB) कुछ खास नहीं कर सका. बारिश के कारण राजस्थान रायल्स और रायल चैलेंजर्स बेंगलोर (RR vs RCB) का मैच मंगलवार को रद्द हो गया जबकि जीत के लिये पांच ओवर में 63 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रायल्स ने 3 . 2 ओवर में एक विकेट पर 41 रन बना लिये थे. श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) की हैट्रिक की मदद से राजस्थान रायल्स (RR) ने बारिश के कारण पांच ओवर प्रति टीम किये गए आईपीएल के मैच में राजस्थान रायल्स के सात विकेट 62 रन पर उखाड़ दिये. जिसके लिए श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal Hat-Trick) की ट्विटर पर काफी तारीफ हो रही है.

IPL 2019: अश्विन ने कहा- मुझे लो Dream 11 में, लोगों ने इस तरह उड़ाया मजाक, जमकर किया Troll

ट्विटर पर लोग श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) की तुलना युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) से कर रहे हैं. लोग उनको चहल (Yuzvendra Chahal) से बेहतर बता रहे हैं और टीम इंडिया में शामिल करने को कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) चहल (Yuzvendra Chahal) से अच्छे गेंदबाज हैं. वो गुगली भी कर सकते हैं. बेटिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक है. वो बल्लेबाजी भी शानदार कर सकते हैं.' श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) की टीम इंडिया में एंट्री के लिए आवाज तेज होती जा रही हैं. इस सीजन में श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) 13 मुकाबलों में 18 विकेट चटका चुके हैं. पिछले सीजन में उन्होंने 11 विकेट लिए थे. इस साल उन्होंने शानदार परफॉर्म किया.

IPL 2019: चौका रोकने के लिए भागे क्रिस गेल, लात मारकर उड़ा दी गेंद, लोग बोले- 'क्या गोल किया है...' देखें VIDEO

Shreyas gopal is definitely a much better bowler than Chahal.. Can bowl googly as well.. And see him perform this well in a batsman dominated format like Ipl is sheer pleasure.. He can bat a bit too..