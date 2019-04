एमएस धोनी के गुस्से को देख घबरा गए अंपायर, चिल्लाते दिखे तो लोग बोले- 'क्रिकेट के मोदी हैं माही...' देखें VIDEO

IPL 2019 RR vs CSK: आईपीएल (IPL 2019) में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (RR vs CSK) के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. जिसमें एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) 4 विकेट से मैच जीत गया. लेकिन मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है. पहली बार 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आपा खोते नजर आए. चेन्नई (Chennai Super Kings) को आखिरी ओवर में 18 रन की जरूरत थी और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने छक्का लगा दिया. अगली गेंद नो बाल रही और तीसरी गेंद पर धोनी बोल्ड हो गए. चौथी गेंद नो बाल करार दी गई जिसे बाद में वापिस ले लिया गया और अप्रत्याशित रूप से धोनी संभवत: पहली बार मैदान में उतरकर अंपायरों से बहस करते दिखे. ट्विटर पर कुछ लोग धोनी (MS Dhoni) का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग धोनी (MS Dhoni) के इस रवैये को गलत बता रहे हैं.

