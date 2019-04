IPL 2019: बल्लेबाज ने मारा ऐसा छक्का, सीधे लगा कार के शीशे पर, शाहरुख बोले- इसे ही दो SUV, देखें VIDEO

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (RR vs KKR) के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला गया. जिसमें केकेआर ने 8 विकेट रहते मुकाबला जीत लिया. इसी के साथ केकेआर (Kolkata Knight Riders) प्वाइंट्स टेबल पर टॉप पर आ चुका है. केकेआर अब तक 5 में से 4 मुकाबले जीत चुका है. केकेआर (KKR) के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. क्रिस लिन (Chris Lynn) भी फॉर्म में आ चुके हैं. उन्होंने 32 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. जिसमें 6 चौके और 3 छक्के जड़े. लेकिन उनका एक छक्का काफी चर्चा में रहा. कार के शीशे पर उनका छक्का जाकर लगा. उनका एक छक्का मैदान के बाहर खड़े टाटा हैरियर के शीशे पर जाकर लगा. गाड़ी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन फैन्स देखकर हैरान रह गए.

उनके इस शॉट की खब चर्चा हुई. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने ट्विटर पर केकेआर (KKR) टीम की तारीफ करते हुए क्रिस लिन को वही एसयूवी देने की सलाह दे डाली. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने केकेआर की जीत के बाद अपने Twitter हैंडल पर लिखा हैः 'शानदार मेरे केकेआर के खिलाड़ियों क्रिस लिन (Chris Lynn) को एसयूवी दी जाए. सुनील नारायण (Sunil Narine) तुम, तुम ही हो. रॉबिन उथप्पा तुम्हारा स्टाइल कमाल का है. गेंदबाद भी कमाल के हैं और पीयूष चावला (Piyush Chawla) जो कर रहे हो, वैसे ही करते जाओ. हैरी गर्नी (Harry Gurney) आपका परिवार में स्वागत है. दिनेश कार्तिक मैं कमाल का अनुभव कर रहा हूं. जल्दी ही मिलते हैं.'

So well done my @KKRiders@lynny50 give him the SUV! @SunilPNarine74 u r YOU! @robbieuthappa u r STYLE! Bowlers were awesome & u @piyushchawla024 keep doing wot u do...& @gurneyhf welcome to the family. Thx @DineshKarthik I feel on top of the table! CU soon