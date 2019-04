IPL 2019: ऋषभ पंत ने धवन के बेटे के साथ किया ऐसा 'Stunt', देखकर घबरा गए खिलाड़ी, देखें VIDEO

IPL 2019 SRH vs DC: आईपीएल (IPL 2019) में रविवार रात को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स (SRH vs DC) के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने 39 रन से मुकाबला जीत लिया. कागिसो रबादा (Kasigo Rabada) की अगुआई में तेज गेंदबाजों के तूफान से दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में रविवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 39 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया. इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के बेटे जोरावर के साथ खेलते नजर आए.

खिलाड़ियों के बीच धवन (Dhawan) के बेटे जोरावर काफी मस्ती करते हैं. खिलाड़ी भी उनके साथ खेलना पसंद करते हैं. शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स (Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad) के बीच में मुकाबला हुआ था. जिसमें दिल्ली 7 विकेट से मुकाबला जीता था. धवन ने 94 रन और पंत ने 46 रन की पारी खेली थी. मैच में जोरावर मस्ती करने के लिए पंत के पास पहुंच गए. उस वक्त पंत (Rishabh Pant) प्रैक्टिस कर रहे थे. पंत ने जोरावर को टॉवल में लपेट लिया और उनको झूला झुलाने लगे. आस-पास खड़े खिलाड़ी भी हैरान रह गए.

देखें VIDEO:

Dear @tdpaine36,



Pls be careful next time you ask Rishabh Pant to babysit. #KKRvDCpic.twitter.com/EQMIFgCwxo