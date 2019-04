IPL 2019: मैच के दौरान एक्ट्रेस ने जमकर मचाया बवाल, फैन को नहीं देखने दिया मैच, फिर हुआ ऐसा

IPL 2019 SRH vs KKR: सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स (Sunrisers Hyderabad Vs Kolkata Knight Riders) के बीच रविवार को मुकाबला खेला गया. जिसमें कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) और जॉनी बेयरस्टॉ (Jonny Bairstow) की शानदार पारी की मदद से हैदराबाद (SRH) 9 विकेट से मुकाबला जीत गया. कोलकाता (KKR) की यह लगातार पांचवीं और कुल छठी हार है. उसके दस मैचों में आठ अंक हैं और प्लेआफ में पहुंचने के लिये उसे अब चारों मैच जीतने होंगे. ये मुकाबला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गया था. इस साल भी आईपीएल में नई कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है. मैच के दौरान अभद्रता और मैच देखने से रोकने के लिए तेलुगू टीवी एक्ट्रेस प्रशांति (Telugu TV actor Prashanthi) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

IPL 2019: एमएस धोनी के छक्कों को देख घबरा गए थे कोहली, बोले- मैं तो डर ही गया, फैन्स ने कहा कुछ ऐसा

ANI ने मैच के दौरान की CCTV फुटेज की तस्वीरें दिखाई हैं. जिसमें प्रशांति (Prashanthi) नजर आ रही हैं. जिस शख्स ने शिकायत दर्ज कराई. उसने कहा- 'वह लोग हंगामा कर रहे थे और मुझे मैच देखने से रोका गया और मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया गया. इतना ही नहीं मुझे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई.' अभद्र व्यवहार करने के आरोप में तेलुगू टीवी एक्ट्रेस प्रशांति समेत छह लोगों को के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

IPL 2019: MS Dhoni को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं फैन्स, बोले- 'मोदी या राहुल नहीं, माही को बनाओ पीएम'

Hyderabad: 6 persons including Telugu TV actor Prashanthi booked for creating nuisance & obstructing a person from watching IPL match at Uppal stadium. Complainant said accused didn't allow him to watch match & also abused & threatened him with dire consequences. Probe underway pic.twitter.com/89tvvakFt3