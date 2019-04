IPL 2019: चौका रोकने के लिए भागे क्रिस गेल, लात मारकर उड़ा दी गेंद, लोग बोले- 'क्या गोल किया है...' देखें VIDEO

IPL 2019 SRH vs KXIP: डेविड वॉर्नर (David Warner) के अर्धशतक के बाद लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) के फिरकी के जादू से सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में सोमवार को यहां किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) को 45 रन से हराकर प्लेआफ में क्वालीफाई करने की ओर कदम बढ़ाए. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. क्रिस गेल (Chris Gayle) को फील्डिंग में एक्टिव कम ही देखा जाता है. लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ क्रिस गेल (Chris Gayle) ने बॉल को पकड़ने के लिए बाउंड्री की तरफ तेज दौड़ लगा दी. वो चौका पकड़ने के लिए भागे थे. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए ये वीडियो वायरल हो रहा है.

क्रिस गेल (Chris Gayle) ने बॉल को रोकने के लिए पैर से रोकने की कोशिश की. लेकिन पैर से लग कर बॉल हवा में उड़ गई और चौका हो गया. फैन्स उनकी इस फील्डिंग का मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'फील्डिंग करते करते क्रिस गेल फुटबॉल खेलने लगे.' वहीं एक यूजर ने लिखा- 'वाह क्रिस गेल क्या गोल किया है.'

Must be pissed Gayle running after a ball fielding #KXIPvSRH — Thebigun (@arfry68) April 29, 2019

वॉर्नर की 56 गेंद में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 81 रन की पारी से सनराइजर्स ने छह विकेट पर 212 रन बनाए. वार्नर ने साथी सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा (28) के साथ पहले विकेट के लिए 78 और मनीष पांडे (36) के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी करके सनराइजर्स के बड़े स्कोर का मंच तैयार किया. इसके जवाब में पंजाब की टीम राशिद (21 रन पर तीन विकेट), खलील अहमद (40 रन पर तीन विकेट) और संदीप शर्मा (33 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी.

टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने 56 गेंद में पांच छक्कों और चार चौकों की मदद से 79 रन की पारी खेली लेकिन दूसरे छोर से उन्हें सहयोग नहीं मिला. उनके अलावा कोई बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया. इस जीत से सनराइजर्स के 12 मैचों में छह जीत से 12 अंक हो गए हैं और टीम चौथे स्थान पर बरकरार है. पंजाब के 12 मैचों में पांच जीत से 10 ही अंक हैं.