IPL 2019: अश्विन ने कहा- मुझे लो Dream 11 में, लोगों ने इस तरह उड़ाया मजाक, जमकर किया Troll

IPL 2019 SRH vs KXIP: सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पंजाब (KXIP) को 45 रन से हरा दिया. डेविड वॉर्नर (David Warner) के अर्धशतक के बाद लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) के फिरकी के जादू से सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) 12 मैचों में छह जीत से 12 अंक हो गए हैं और टीम चौथे स्थान पर बरकरार है. पंजाब के 12 मैचों में पांच जीत से 10 ही अंक हैं. मैच से पहले सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है. मैच से पहले अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने ट्विटर पर पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें ड्रीम 11 (Dream 11) में पिक करें. जिसके बाद लोगों ने उनको खूब ट्रोल किया.

IPL 2019: चौका रोकने के लिए भागे क्रिस गेल, लात मारकर उड़ा दी गेंद, लोग बोले- 'क्या गोल किया है...' देखें VIDEO

I can bat, bowl and captain the side! Make sure you pick me in your #Dream11 tomorrow: https://t.co/kRbO8GGCVI#YeGameHaiMahaan#Dream11pic.twitter.com/xk9Zqx3ixY