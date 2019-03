हारकर भी हीरो बने युवराज सिंह, चौके छक्कों की बरसात देख लोग लगाने लगे- युवी-युवी के नारे, देखें VIDEO

आईपीएल 2019 (IPL 2019) का तीसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच खेला गया. जिसमें पंत की धमाकेदार पारी की बदौलत दिल्ली (Delhi Capitals) ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 37 रन से हरा दिया. पिछले सीजन में औसत प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने जीत के साथ इस साल के आईपीएल की शुरुआत की. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 27 गेंद पर 78 रन बनाए. जिसके लिए उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया. युवराज सिंह (Yuvraj singh) इस साल मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के साथ खेल रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) भले ही हार गई. लेकिन काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे युवराज सिंह (Yuvraj singh) का बल्ला गरजा. उन्होंने 35 गेंद पर 53 रन जड़े.

