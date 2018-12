Ranveer Singh ने युवराज सिंह के लिए कहा ऐसा, मुंबई इंडियंस में आने की ऐसे मनाई खुशी

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने इस बार आईपीएल (IPL 2019) ऑक्शन में नए खिलाड़ियों के साथ-साथ दिग्गज खिलाड़ियों पर दांव खेला है. एक तरफ उन्होंने स्वार्ड में पंकज जयसवाल और अनमोलप्रीत सिंह को खरीदा है तो वहीं श्रीलंका के पेस बॉलर लसिथ मलिंगा और भारत के ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को खरीदा. युवराज सिंह को कोई खरीददार नहीं मिल रहा था. आखिरी में फैन्स को पूरा यकीन था कि कोई न कोई तो युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को खरीदेगा. मुंबई (MI) ने आखिरी मिनट में युवराज सिंह को 1 करोड़ में खरीद लिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस और युवराज सिंह ट्रेंड करने लगे. मुंबई इंडियंस के ऐसा करने से फैन्स भी काफी खुश हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी मुंबई के इस फैसले से काफी खुश हैं. उन्होंने ट्विटर पर खुशी जाहिर की है.

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने मुंबई इंडियंस के ट्वीट को रि-ट्वीट करते हुए लिखा- 'ओह येह' रणवीर सिंह का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. इस फैसले से युवी के फैन्स काफी खुश हैं. ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस को फैन्स ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रिक्वेस्ट की थी कि मुंबई इंडियंस युवराज सिंह को खरीदे. आखिरी मौके पर मुंबई इंडियंस ने ऐसा कर सभी का दिल जीत लिया. युवराज सिंह ने 2011 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन पिछले कुछ आईपीएल से वो नहीं चल रहे थे. लेकिन मुंबई इंडियंस ने इस बार कॉन्फिडेंस दिखाया और उनको खरीद लिया.

The moment we've all been waiting for!



Mr. Yuvraj Singh in the MI Blue and Gold #CricketMeriJaan@YUVSTRONG12pic.twitter.com/Pt9lIkad2e