IPL 2020: एमएस धोनी के स्टाइल को देख पत्नी साक्षी ने किया ऐसा कमेंट, दाढ़ी देख बोलीं- Handsome

IPL 2020: एमएस धोनी की दाढ़ी को देख पत्नी साक्षी ने किया ऐसा कमेंट

IPL 2020: आईपीएल (IPL-14) का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (MI Vs CSK) के बीच खेला गया, यह मैच सीएसके ने 5 विकेट रहते जीत लिया. 48 गेंद पर 71 रन बनाने वाले अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) मैन ऑफ द मैच रहे. संन्यास के बाद पहली बार धोनी (MS Dhoni) ग्राउंड पर नजर आए. फैन्स उनको खेलता देखना चाहते थे. जैसे ही वो पहली बार ग्राउंड पर उतरे तो सभी हैरान रह गए. धोनी की दाढ़ी (MS Dhoni New Beard Style) चर्चा का विषय बनी रही. टॉस के दौरान जब एमएस धोनी पहुंचे तो मैच रैफरी के साथ मौजूद मुरली कार्तिक उनकी बाइसेप्स देखकर हैरान रह गए. धोनी के दाढ़ी के स्टाइल (MS Dhoni Beard Look) को देख पत्नी साक्षी (Sakshi) भी प्रभावित हो गईं. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो डालते हुए- 'How Handsome' लिखा.