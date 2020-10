IPL 2020: Kedar Jadhav ने फिर दिखाया ढीला खेल, लोगों ने की Memes की बरसात, बना डाले ऐसे Jokes

केदार जाधव उस वक्त बल्लेबाजी करने उतरे जब सीएसके को बड़ा स्कोर खड़ा करने की जरूरत थी. सीएसके 17 ओवर में 5 विकेट पर सिर्फ 105 रन ही बना सका था. क्रीज पर रविद्र जडेजा लय में नजर आ रहे थे, लेकिन उनके साथ केदार जाधव कोई जलवा नहीं दिखा पा रहे थे. रन लेते हुए उनको गिरते भी देखा गया, जिससे वो जडेजा रन भी नहीं भाग सके. ट्विटर पर लोगों ने जमकर मीम्स बनाए और उनको खूब ट्रोल किया. ट्विटर पर #KedarJadhav टॉप ट्रेंड कर रहे हैं.

लोगों ने ट्विटर पर ऐसे उनको ट्रोल किया है....

*Jadhav comes in to bat* CSK fans: pic.twitter.com/ML2xxKlbCH

#CSKvRR Really Why CSK always taking Kedar Jadhav in their Playing 11....4run in 7 ball..... pic.twitter.com/MVHdbk9akc