IPL में खड़ा हुआ नया विवाद, अंपायर के गलत फैसले पर गुस्साई प्रीति जिंटा, बोलीं- 'हर साल...'

प्रीति जिंटा ने वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट पर लिखा, 'मैंने एक महामारी के दौरान उत्साहपूर्वक यात्रा की, 6 दिन क्वारेंटाइन और 5 कोविड परीक्षण मुस्कुराहट के साथ किए. लेकिन उस एक शॉर्ट रन ने मुझे हिला कर रख दिया. यदि तकनीक का सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो इसके होने का मतलब क्या है? यह समय है BCCI नए रूल्स बनाए. ऐसा हर साल नहीं हो सकता है.'

I travelled enthusiastically during a pandemic,did 6 days of Quarantine & 5covid tests with a smile but that one Short Run hit me hard. What's the point of technology if it cannot be used? It's time @BCCI introduces new rules.This cannot happen every year. #DCvKXIP@lionsdenkxiphttps://t.co/uNMXFJYfpe — Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 21, 2020

फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं हार या जीत को खेल की भावना से स्वीकार करने में विश्वास रखती हूं. लेकिन नीतिगत बदलावों के लिए पूछना भी महत्वपूर्ण है जो भविष्य में सभी के लिए सही होगा. जो हुआ सो हुआ. अब आगे बढ़ने की बारी है. इसलिए आगे देख रही हूं. हमेशा सकरात्मक हूं.'

I've always believed in being graceful in a win or loss & in the spirit of the game but it's also important to ask for policy changes that improve the game in the future for everyone. The past has happened and it's imp to move on. So Looking ahead & being positive as always — Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 21, 2020

19वां ओवर कसीगो रबाड़ा करने आए. उस वक्त पंजाब को 12 गेंद पर 25 रन बनाने थे. मयंक अग्रवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने डिफेंड किया और दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया. फिर उन्होंने तीसरे गेंद पर शॉट खेला और दो रन के लिए भागे. लेकिन अंपायर ने शॉर्ट रन बताकर एक ही रन दिया. आखिरी की तीन गेंद पर पंजाब को 1 रन बनाने थे. स्टोइनिस ने आखिरी की दो गेंदों पर दो विकेट चटकाए और मैच को सुपर ओवर तक ले गए.

एक रन की कीमत तुम क्या जानो अंपायर बाबू!

It'was a Blander Mistake by Umpair.

3rd ball of 19th over @mayankcricket run for 2 run, but umpair has announced Short run, whereas that was not short run.If you have tecnology than you should be use. #DCvsKXIP@realpreityzinta#IPL2020pic.twitter.com/bILhNZMJqH — रवि प्रताप सिंह (@ravipratap913) September 20, 2020

मार्कस स्टोइनिस ने पहले धमाकेदार पारी खेली और बाद में आखिरी दो गेंदों पर दो विकेट लिये जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने हार के कगार पर पहुंचने के बावजूद रविवार को यहां किंग्स इलेवन पंजाब को सुपर ओवर में हराकर 13वें इंडियन प्रीमियर लीग में अपना खाता खोला.

स्टोइनिस ने सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 21 गेंदों पर 53 रन बनाये जिससे दिल्ली अंतिम तीन ओवरों में 57 रन जुटाकर आठ विकेट पर 157 रन बनाने में सफल रहा. इससे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर (32 गेंदों पर 39, तीन छक्के) और ऋषभ पंत (29 गेंदों पर 31, चार चौके) ने चौथे विकेट के लिये 73 रन जोड़कर टीम को तीन विकेट पर 13 रन से उबारा था.

किंग्स इलेवन की तरफ से मयंक अग्रवाल (60 गेंदों पर 89 रन, सात चौके, चार छक्के) ने संयम और आक्रामकता का अच्छा नजारा पेश किया और आईपीएल में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया. उनकी इस पारी से किंग्स इलेवन ने पांच विकेट पर 55 रन से उबरकर आठ विकेट पर 157 रन बनाये.