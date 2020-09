IPL 2020: अंपायर ने दिया गलत फैसला तो गुस्सा गए वीरेंद्र सहवाग, बोले- 'इन्हें ही दो मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड'

वीरेंद्र सहवाग ने प्रिटशॉट शेयर किया, जहां साफ देख जा सकता है कि बल्ला क्रीज में है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड के चुनाव से खुश नहीं हूं. जिस अंपायर ने यह शॉर्ट रन दिया वह मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था. शॉर्ट रन नहीं था और यही अंतर था.'

I don't agree with the man of the match choice . The umpire who gave this short run should have been man of the match. Short Run nahin tha. And that was the difference. #DCvKXIP pic.twitter.com/7u7KKJXCLb

19वां ओवर कसीगो रबाड़ा करने आए. उस वक्त पंजाब को 12 गेंद पर 25 रन बनाने थे. मयंक अग्रवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने डिफेंड किया और दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया. फिर उन्होंने तीसरे गेंद पर शॉट खेला और दो रन के लिए भागे. लेकिन अंपायर ने शॉर्ट रन बताकर एक ही रन दिया. आखिरी की तीन गेंद पर पंजाब को 1 रन बनाने थे. स्टोइनिस ने आखिरी की दो गेंदों पर दो विकेट चटकाए और मैच को सुपर ओवर तक ले गए.

एक रन की कीमत तुम क्या जानो अंपायर बाबू!

It'was a Blander Mistake by Umpair.

3rd ball of 19th over @mayankcricket run for 2 run, but umpair has announced Short run, whereas that was not short run.If you have tecnology than you should be use. #DCvsKXIP@realpreityzinta#IPL2020pic.twitter.com/bILhNZMJqH