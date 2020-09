IPL 2020: राशिद खान की चाल में फंसे श्रेयस अय्यर, रहस्यमयी गेंद पर Out होकर किया ऐसा - देखें Video

सबसे खास था श्रेयस अय्यर का विकेट. अय्यर शानदार फॉर्म में हैं और हर मैच में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं. हैदराबाद को पता था कि अय्यर के आउट होने के बाद दिल्ली बैकफुट पर आ जाएगा. राशिद खान ने ठीक ऐसा ही किया. बड़ा मैदान होने का पूरा फायदा उठाया. उन्होंने अय्यर को बाहर की तरफ गेंद डाली. वो चाहते थे कि अय्यर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करें और बाउंड्री पर कैच आउट हों. उन्होंने ऐसा ही किया. उन्होंने ऑफ पर छक्के के लिए शॉट खेला. वहां अब्दुल समद मौजूद थे. उन्होंने कैच कर लिया. आउट होने के बाद अय्यर खुद पर गुस्सा होते दिखे. सोशल मीडिया पर यह विकेट काफी वायरल हो रहा है.

देखें Video:

Rashid Khan does what he does Best , Spin king got the Breakthrough | #IPL2020 | #DCvsSRHpic.twitter.com/3W7O073aeF