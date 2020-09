IPL 2020: 'लड्डू' गेंद पर आउट हुए ऋषभ पंत, छक्के के लिए घुमाया बल्ला और फिर.. देखें Video

राशिद खान (Rashid Khan) की लड्डू गेंद पर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) आउट हुए. दिल्ली को 21 गेंद पर 46 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 6 विकेट थे. पंत और मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर मैच को आसानी से जिता देंगे. लेकिन राशिद खान की लड्डू गेंद पर पंत ने पीछे की तरफ छक्का मारने की कोशिश की. लेकिन बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी. वहां फील्डिंग कर रहे प्रियम गर्ग (Priyam Garg) ने कैच को लपक लिया.

देखें Video:

Rashiiiiiid come on , got much needed wicket of Rishab Pant | #IPL2020 | #SRHvDCpic.twitter.com/t1G5Ni4bpM