IPL 2020: इंटरव्यू दे रहे थे क्विंटन डि कॉक, पीछे से आईं नीता अंबानी, कैमरे को देखते ही बोलीं- Sorry - देखें Video

जीत के बाद क्विंटन डि कॉक (Quinton de Kock) और नाथन कूल्टर-नाइल (Nathan Coulter-Nile) लाइव टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे. तभी नीता अंबानी (Nita Ambani) पीछे से आईं और खिलाड़ियों को बधाई देने लगीं. उनको नहीं पता था कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं. दोनों को बधाई देने के बाद जैसे ही उनकी नजर कैमरे पर पड़ी तो वो सॉरी बोलकर पीछे चली गईं. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

देखें Video:

Nita Ambani unaware of the fact that QDK and NCN were being interviewed by Simon Doull crashed their interview



Absolute Gold #IPLfinal#IPL2020pic.twitter.com/U7eo0KxjG0