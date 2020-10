IPL 2020: केदार जाधव की बल्लेबाजी देख फैन्स का मन हुआ 'खट्टा', जमकर हुए Troll, लोग बोले- 'टी-20 खेल रहे हो या टेस्ट...'

17वें ओवर में धोनी आउट हुए. उनके आउट होने के बाद केदार जाधव बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने आते ही तीन बॉल डॉट खेलीं. तीन ओवर में चेन्नई को 39 रन चाहिए थे. 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर सैम करन भी आउट हो गए. केदार का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरे. जडेजा ने आते ही एक रन लिया और केदार को जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने फिर बॉल को डॉट खेलना शुरू कर दिया. उन्होंने बड़ा शॉट खेलना का भी प्रयास नहीं किया. जडेजा ने आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स खेले, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी.

फैन्स केदार जाधव को ट्रोल कर रहे हैं और उनको टीम से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं. ट्विटर पर यह ट्वीट्स काफी वायरल हो रहे हैं...

When you're fielding and only 39 runs are needed but you know Kedar Jadhav is batting pic.twitter.com/Rz0V4TwMU0 — Law Da Memer (@nadducappuccino) October 7, 2020

The defense of Kedar Jadhav in the 17th over when team needed 40 runs. Absolute GOLD pic.twitter.com/rdABvN1B6X — Riya (@reaadubey) October 7, 2020

*After watching Kedar Jadhav's performance in every match*

Csk fans to Jadhav: pic.twitter.com/4jIZGJniQp — Shivani (@meme_ki_diwani) October 7, 2020

Kedar Jadhav and Murali Vijay in CSK pic.twitter.com/fH4Rc3oHZt — leonardo (@rome0raj) October 2, 2020

Fans begging CSK managment to drop Kedar jadhav from playing 11. pic.twitter.com/oesOz0pgK7 — MasterPiece (@kiroriwalanuj) October 7, 2020

CAN WE PLEASE DROP KEDAR JADHAV. — shantanu krishnan (@shantanu7878) October 2, 2020

सुपरकिंग्स की टीम एक समय 10 ओवर में एक विकेट पर 90 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में थी लेकिन सुनील नारायण (31 रन पर एक विकेट), वरूण चक्रवर्ती (28 रन पर एक विकेट) और आंद्रे रसेल (18 रन पर एक विकेट) ने आखिरी 10 ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए नाइट राइडर्स को जोरदार वापसी और जीत दिलाई.