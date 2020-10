IPL 2020: MS Dhoni ने चालाकी से पकड़ा खतरनाक कैच, लोग बोले- 'शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला...' - देखें Video

19 ओवर में केकेआर 166 रन बना चुका था, आखिरी ओवर ब्रावो को दिया गया. उस वक्त नए-नए बल्लेबाज शिवम मावी आए थे. धोनी ने ब्रावो को पीछे से दूर बॉल डालने का इशारा किया. उन्होंने अपने ग्लव्स भी उतार दिए थे. ब्रावो ने ठीक ऐसा ही किया और मावी ने शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन बॉल एज लेकर धोनी के पास चली गई. बॉल थोड़ी ऊपर थी. उन्होंने हाथ देकर बॉल को रोका और फिर कूदकर उसे पकड़ लिया. सभी खिलाड़ी उनका कैच देखकर हैरान रह गए.

देखें Video:

Remember one thing how old the Lion be @msdhoni He is always the king of the Jungle #MSDhoni#KKRvCSKpic.twitter.com/36gv6GHo1v