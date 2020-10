IPL 2020: दो मिनट के वीडियो में देखें, कैसे मोहम्मद शिराज के तूफान में उड़ा KKR, हर विकेट पर झूमे विराट कोहली

मोहम्मद शिराज (Mohammed Siraj) ने आते ही कोलकाता के दो महत्वपूर्ण विकेट ले लिए. उसके बाद उन्होंने फिर एक विकेट ले लिया. जल्दी विकेट गिरने के बाद केकेआर को संभलने का मौका नहीं मिला और वक्त-वक्त पर वो अपने विकेट देता चला गया. आरसीबी के हर गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की. केकेआर के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने की भी कोशिश नहीं की. क्योंकि बड़े शॉट खेलने पर ही बल्लेबाज आउट हो रहे थे.

दो मिनट में देखें कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी पारी:

मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली के रिएक्शन देखने लायक थे. उन्होंने हर विकेट पर जश्न मनाया. विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो विकेट मिलने के बाद झूमते नजर आ रहे थे. कप्तान विराट कोहली के लिए यह टूर्नामेंट शानदार साबित हो रहा है. जहां पिछले सीजन में उनकी टीम कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन इस सीजन में उनकी टीम शानदार परफॉर्म कर रही है.

