IPL 2020: जॉन्टी रोड्स ने हवा में उड़कर लिया नामुमकिन कैच, देखते रह गए खिलाड़ी... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि जोन्टी रोड्स ने किंग्स इलेवन पंजाब की प्रैक्टिस जर्सी पहनी है और वो हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ रहे हैं. जॉन्टी रोड्स 90 के दशक के सबसे खतरनाक फील्डर थे. उनकी फील्डिंग के चर्चे हर जगह थे. 51 साल की उम्र में भी वो गजब की फील्डिंग करते दिख रहे हैं. उन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़े.

किंग्स इलेवन पंजाब ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्या आप कैच कर सकते हैं?'

देखें Video:

जॉन्टी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मस्ती करने के लिए कभी बूढ़ा नहीं हो सकता. 51 की उम्र में ही उड़ सकता हूं. लेकिन लैंडिंग थोड़ी ऊबड़ थी.'

Never too old to have fun in the @lionsdenkxip Can still manage to fly at 51, just the landing is a little bumpy #SaddaPunjabhttps://t.co/4KYKrxmwZW