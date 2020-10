IPL 2020: निकोलस पूरन के बल्ले ने बरसाई आग, ठोक डाले 5 गेंद पर 28 रन - देखें Video

पंजाब के जल्दी विकेट चटकाकर हैदराबाद मैच पर पकड़ बना चुका था. एक समय 8 ओवर में पंजाब का स्कोर 3 विकेट खोकर 63 रन था. क्रीज पर निकोलस पूरन टिके हुए थे. कप्तान वॉर्नर ने अब्दुल समद को गेंद थमाई. पूरन ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया. उन्होंने उस ओवर में 28 रन जड़े. उन्होंने इस ओवर में 4 छक्के और एक चौका जड़ा. 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 63 से 91 हो चुका था. पूरन ने मैच में वापसी करा दी थी. लेकिन कुछ बड़े शॉट खेलने के बाद वो भी आउट हो गए.

