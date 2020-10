IPL 2020: मयंक अग्रवाल ने सुपर ओवर में हवा में उड़कर बचाया छक्का, देखते रह गए खिलाड़ी - देखें पूरा Video

IPL 2020 MI Vs KXIP: मयंक अग्रवाल ने सुपर ओवर में हवा में उड़कर बचाया छक्का, देखते रह गए खिलाड़ी - देखें पूरा Video

IPL 2020 MI Vs KXIP: मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (Mumbai Indians Vs Kings XI Punjab) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. दो सुपर ओवर (Super Over) खेलने के बाद पंजाब (KXIP) ने मुंबई (MI) को हराया. दोनों ही टीमों ने शानदार परफॉर्म किया. लेकिन सुपर ओवर (Super Over) में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के शानदार क्षेत्ररक्षण के बाद लगातार दो चौके के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) ने पहली बार दूसरे सुपर ओवर तक चले मैच में मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) को हराकर दो अंक हासिल किये. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) की फील्डिंग (Kings XI Punjab) की खूब तारीफ हो रही है. उन्होंने हवा में उड़कर एक शानदार छक्का बचाया, जिसके चलते मुंबई बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सका और पंजाब मैच जीतने में कामयाब रहा. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है.