IPL 2020: सांस रोक देने वाले मुकाबले में क्रिस गेल ने जड़ा तूफानी छक्का, देखकर उछल पड़ीं प्रीति जिंटा - देखें Video

मैच और पहला सुपर ओवर टाई होने के बाद मुंबई ने दूसरे सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी की और किरॉन पोलार्ड की बदौलत वो 11 रन बनाने में कामयाब रहे. पंजाब की तरफ से क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल पहले बल्लेबाजी करने उतरे. क्रिस गेल ने ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर धमाकेदार छक्का जड़ा दिया, उनके छक्के को देख टीम की मालकिन प्रीति जिंटा खुशी से उछल पड़ीं. जीत के बाद वो ग्राउंड पर पहुंच खिलाड़ियों को भी बधाई देती दिखीं.

देखें Video:

There have been 5 Super Overs in IPL 2020, 6 different teams, 25 different batsmen, Chris Gayle is the only one to hit a SIX from them.. @henrygayle#MIvsKXIP#IPL2020pic.twitter.com/rBdO6cPO7G