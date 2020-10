IPL 2020: देवदत्त पडिक्कल ने हवा में उड़ते हुए पकड़ा खतरनाक कैच, देखते ही कोहली ने किया ऐसा - देखें Video

मुंबई इंडियंस 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 72 रन बना चुका था. ऐसे में आरसीबी को जीतने के लिए जल्दी से जल्दी विकेट गिराने थे. मोहम्मद शिराज शानादार गेंदबाजी कर रहे थे. उन्होंने सौरभ तिवारी को फुल लेंथ पर बॉल डाली, जिस पर उन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बॉल ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सर्कल के अंदर ही रह गई. देवत्त पडिक्कल भागते हुए आए और हवा में उड़कर जबरदस्त कैच पकड़ा. जिसको देखकर कप्तान विराट कोहली हैरान रह गए. उन्होंने देखते ही पडिक्कल को गले लगा लिया.

देखें Video:

Kohli's reaction said it all! Padikkal You a beauty. #MIvsRCBpic.twitter.com/HJ5jfdXS4C