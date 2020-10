IPL 2020: सूर्यकुमार यादव ने मैच जिताने के बाद दिखाया ऐसा Attitude, ट्विटर पर बने हीरो - देखें पूरा Video

आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए थे. मुंबई इंडियंस ने जवाब में शानदार बल्लेबाजी दिखाई. आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे. मोहम्मद शिराज गेंदबाजी करने आए. उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर मैच जिता दिया. फिर उन्होंने हेलमेट उतारते हुए शानदार अंदाज दिखाया. जिसको काफी पसंद किया जा रहा है. ट्विटर पर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

