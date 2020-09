IPL 2020: आईपीएल शुरू होने से पहले फैन्स ने की Memes की बरसात, बने ऐसे Funny Jokes

ट्विटर पर आईपीएल (#IPL) टॉप ट्रेंड कर रहा है. लोग मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं. पेटीएम फर्स्ट गेम ने मजेदार ट्वीट करते हुए आईपीएल के शुरू होने की एक्साइटमेंट बयां की. उन्होंने नागिन की फिल्म के सीन को पोस्ट करते हुए लिखा, 'बस दो दिन और...' जिस पर पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने भी रिएक्शन दिया है.

उनके अलावा अन्य यूजर्स ने भी मजेदार ट्वीट किए...

मैदान में लोगों की संख्या कम करने के लिए, इस साल कोई चीयरलीडर्स नहीं होंगी. लेकिन सोशल मीडिया पर प्रशंसक पहले से ही अपनी पसंदीदा टीमों के लिए चीयर कर रहे हैं.

That moment when your wife supports CSK and you're a MI Fan#IPL2020pic.twitter.com/RDkWE4Bliu — Shyama_pathak (@Shyamapathak2) September 16, 2020

No one



RCB fan waiting for RCB to win IPL trophy:- pic.twitter.com/76Uenjb1tz — 々TANGENT々 (@pra_tea_k) September 5, 2020

Only 2 days are left for #IPL2020



My excitement to me- pic.twitter.com/dJLy0NnEgR — त्रि-Vines (@trilochann45) September 16, 2020

आईपीएल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. पहले मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह से तैयार हैं. दूसरा मुकाबला 20 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जाएगा. सभी टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं और नेट्स पर पसीना बहा रही हैं.