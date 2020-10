IPL 2020: युजवेंद्र चहल की नाचती गेंद पर बोल्ड हुए कार्तिक, विकेट देख विराट कोहली ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

195 रन का पीछा करने उतरी केकेआर 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 62 रन बना चुकी थी. क्रीज पर कप्तान दिनेश कार्तिक और ओइन मॉर्गन खड़े थे. दोनों ही बड़े शॉट खेलने में माहिर थे. कप्तान विराट कोहली ने विकेट तलाश रहे थे. उन्होंने युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई. युजवेंद्र चहल ने स्पिन गेंद डाली, जिस पर कार्तिक ने बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला घुमाया. लेकिन बॉल एज लेकर विकेट पर लग गई. इसी के साथ कार्तिक बोल्ड आउट हो गए. उनका विकेट देख विराट कोहली ने भी शानदार रिएक्शन दिया.

देखें Video:

Yuzvendra Chahal got the Wicket of Captain DK , #KKR in deep Trouble | #IPL2020 | #KKRvsRCB | #PlayBoldpic.twitter.com/RBajVXjrtk