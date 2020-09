IPL 2020: एमएस धोनी ने जड़ा ऐसा तूफानी छक्का, स्टेडियम पार गई गेंद, तो बॉल चुराकर भागा शख्स - देखें Video

आखिरी ओवर राजस्थान की तरफ से टॉम करन कर रहे थे. 4 गेंदों पर 36 रन बनाने थे. धोनी क्रीज पर आए और लगातार तीन छक्के जड़ दिए. एक छक्का उन्होंने स्टेडियम पार मारा. बॉल सड़क पार कर गई और बॉल गुम हो गई. फिर दूसरी गेंद मंगाई गई. नई गेंद आते ही उन्होंने एक और छक्का जड़ा. उनके छक्के देख फैन्स जीत और हार भूल गए. उनको मतलब नहीं था कि चेन्नई सुपर किंग्स हार रहा है या जीत रहा है. उनको धोनी के छक्के देखने में मजा आ रहा था.

He's one lucky man.



Look who has the ball that was hit for a six by MS Dhoni.#Dream11IPL#RRvCSKpic.twitter.com/yg2g1VuLDG