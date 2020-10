IPL 2020: विजय शंकर ने जोफ्रा आर्चर को बनाया शिकार, लगातार 3 चौके देख ट्रोलर्स बोले- 'मान गए गुरू...' - देखें Video

15 ओवर में हैदराबाद 2 विकेट खोकर 118 रन बना चुका था. हैदराबाद को 30 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे. जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) शानदार गेंदबाजी कर रहे थे. स्टीव स्मिथ ने उनको गेंद थमाई. ताकी वो विकेट चटका सकें. विजय शंकर (Vijay Shankar) ने उनकी शुरुआती तीन गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़े. जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए. उनके इन तीन चौकों की बदौलत हैदराबाद अपनी जीत लगभग पक्की कर चुका था.

विजय शंकर की पारी को खूब वाहवाही मिल रही है. ट्रोलर्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. उन्होंने ऐसे मौके पर दमदार पारी खेली, जिस वक्त उनकी जरूरत थी. उन्होंने 51 गेंद पर 52 रन बनाए. उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल थे. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

#SRHvRR Everyone after seeing Vijay Shankar innings: pic.twitter.com/6UUaes8foR

Vijay Shankar who was playing slowly until that time after hitting RR's best bowler Archer for 3 consecutive 4s pic.twitter.com/5EuxyXRPIK