IPL 2020: MS Dhoni ने बॉल को बनाया Rocket, छक्का देख लोग बोले - शेर बूढ़ा नहीं हुआ - देखें Video

सीएसके 18 ओवर में 146 रन बना चुका था. उनको बड़े स्कोर की तलाश थी. क्रीज पर एमएस धोनी खड़े थे. उन्होंने नटराजन की गेंद पर ताबड़तोड़ छक्का जड़ा. उन्होंने बॉल को रॉकेट बना दिया और धमाकेदार छक्का जड़ा. हालांकि वो अगली गेंद पर आउट हो गए. लेकिन फैन्स को उनका छक्का काफी पसंद आया. छक्का जड़ते ही ट्विटर पर एमएस धोनी टॉप ट्रेंड करने लगे. लोगों ने धोनी के छक्के की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'शेर की उम्र बढ़ी है, लेकिन वो बूढ़ा नहीं हुआ.'

