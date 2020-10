IPL 2020: एमएस धोनी ने किया इशारा और अंपायर ने बदल लिया फैसला, ट्विटर पर भिड़ गए फैन्स और दर्शक - देखें Video

दरअसल 19वें ओवर में अंपायर पॉल रिफेल (Paul Rafiel) के फैसले को लेकर धोनी काफी गुस्से में नजर आए. वाकया उस समय घटित हुआ जब 19वें ओवर की दूसरी गेंद शार्दुल ने राशिद खान को ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकी थी, जिसपर अंपायर रिफेल ने पहले अपने हाथ बाहर निकाल कर वाइड का इशारा करना चाहा लेकिन विकेट के पीछे खड़े धोनी अंपायर पर गुस्सा दिखाते नजर आए. जिसके बाद अंपायर ने गेंद को वाइड नहीं दी. इस घटना के बाद ट्विटर पर सीएसके फैन्स और हैदराबाद फैन्स भिड़ गए. किसी ने धोनी को हीरो बताया तो किसी ने उनको विलेन करार दे दिया.

एमएस धोनी को ट्विटर यूजर्स ट्रोल करने लगे तो सीएसके फैन्स भी उतर आए. उन्होंने धोनी के फैसले का समर्थन किया. उनका कहना है कि धोनी अंपायर को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि बल्लेबाज ने शॉट खेलने का अटेम्प्ट किया था. वहीं अन्य यूजर्स का कहना है कि अंपायर को अपना फैसला लेना चाहिए था. अगर धोनी विरोध भी कर रहे हैं तो उनको फैसला वही देना था, जिसके लिए वो तैयार थे. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

