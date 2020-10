IPL 2020: राहुल तेवतिया से भिड़ गए खलील अहमद, डेविड वॉर्नर ने डांटा और फिर... देखें पूरा Video

आखिरी ओवर में राजस्थान को 8 रन चाहिए थे. क्रीज पर रियान पराग और राहुल तेवतिया टिके हुए थे. रियान पराग ने पहली गेंद पर दो रन लेने के बाद एक रन लिया. राहुल तेवतिया ने दो रन लेने के बाद चौथी गेंद पर एक रन लिया. तभी खलील अहमद और राहुल तेवतिया के बीच बहस हो गई. बहस किस बात पर थी, यह तो नहीं पता चल सका. अगली ही गेंद पर रियान पराग ने छक्का जड़ा और मैच को जीत लिया. जीत के बाद हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर राहुल के पास पहुंचे और उनसे बहस करने लगे.

फिर खलील अहमद उनसे हाथ मिलाने पहुंचे तो राहुल तेवतिया गुस्सा गए और अंगुली दिखाकर कुछ कहने लगे. खलील ने उन्हें गले लगाया और इसी के साथ झगड़ा शांत हुआ.

देखें Video:

There was some heat between Rahul Tewatia and Khaleel Ahmed in the final over, David Warner straight after the match came towards Tewatia and had words with him. Amazing from Warner to sort small issues out right there. Here full video #SRHvsRR#Tewatiapic.twitter.com/qw6EtqYsYt