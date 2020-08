IPL स्पॉन्सरशिप की रेस में Patanjali, बनने लगे Memes, लोग बोले- विकेट गिरने पर होगा कपालभाती

पतंजली के स्पोक्सपर्सन एसके तिजारावाला ने कहा, '4 अगस्त तक हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को इसके लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहे हैं.' खबर आते ही #PatanjaliIPL हैशटेग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा. लोगों ने ट्विटर पर मजेदार मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) शेयर किए हैं, जो कफी वायरल हो रहे हैं.

गौरतलब है कि बीसीसीआई और वीवो ने भारत और चीन की सीमा पर हुई सैनिकों की भिड़ंत के कारण चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने की बातों के चलते गुरूवार को 2020 आईपीएल के लिये अपनी भागीदारी निलंबित करने का फैसला किया जो 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में हो रही है. टाइटल प्रायोजन आईपीएल के व्यवसायिक राजस्व का अहम हिस्सा है जिसका आधा भाग सभी आठों फ्रेंचाइजी में बराबर बराबर बांटा जाता है.

वीवो ने 2018 से 2022 तक पांच साल के लिये 2190 करोड़ रूपये में (प्रत्येक वर्ष 440 करोड़ रूपये) आईपीएल टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल किये थे. वीवो के जाने के बाद आईपीएल के टाइटिल स्पॉन्सर की रेस में जियो, एमेजॉन, टाटा ग्रुप, ड्रीम 11 और बायजूस जैसी कंपनी दिलचस्पी दिखा रही है.

बता दें कि आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच 19 सितंबर को यूएई में खेला जाएगा. आईपीएल 2020 के शेड्यूल की घोषणा के फैन्स बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं.