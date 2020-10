IPL 2020: मैच के बीच विराट कोहली ने अनुष्का से इशारों में पूछा- 'खाना खाया', एक्ट्रेस ने दिया ऐसा जवाब - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली मैच शुरू होने के पहले अपनी टीम के साथ खड़े हुए थे. स्टैंड्स में पत्नी अनुष्का शर्मा विराट कोहली को देख रही थीं. विराट कोहली की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने इशारों से अनुष्का से खाने को लेकर सवाल पूछा. अनुष्का शर्मा ने हंसते हुए विराट कोहली को थम्प्स अप कर दिया. जिसको देखकर विराट कोहली भी मुस्कुराने लगे.

देखें Video:

This man is everyone's favourite and for all the valid reasons @imVkohli@AnushkaSharma

You two are too cute! pic.twitter.com/OlQNF9ypHS