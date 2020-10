IPL 2020: युजवेंद्र चहल के कमरे में पहुंची मंगेतर धनश्री, देखते ही लगा लिया गले और फिर कहा कुछ ऐसा - देखें Video

आरसीबी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'चहल की बड़ी मुस्कान की वहज, उनको फील्ड के बाहर भी खुश देखा गया, जब उनकी होने वाली पत्नी धनश्री वर्मा उनकी होटल रूम में पहुंचीं.' वीडियो में देखा जा सकता है कि धनश्री उनको कमरे के बाहर खड़ी हैं और कैमरे पर बता रही हैं कि वो काफी दिनों बाद युजी से मिल रही हैं.

दरवाजा खटखटाने के बाद जैसे ही चहल ने धनश्री को देखो तो वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने धनश्री को हग किया. फिर उन्होंने कहा, 'मैं अपनी आजादी को बहुत मिस कर रहा हूं.' जिस पर धनश्री कहती हैं, 'अभी से...' सोशल मीडिया पर यह क्यूट वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

देखें Video:

Bold Diaries: Yuzi's biggest reason to smile



The happier @yuzi_chahal is off the field, the more lethal he is on the field. And there's a new reason behind his happiness of late, and that's Dhanashree Verma. These two are #PlayBold#IPL2020#WeAreChallengers#Dream11IPLpic.twitter.com/Y262gh9874