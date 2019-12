IPL में किसी ने नहीं खरीदा फिर भी पार्टी कर रहा ये धमाकेदार बल्लेबाज, बोला- 'नहीं बिका तो क्या, जिंदगी...' देखें Video

IPL Auction 2020: टीम इंडिया के धमाकेदार बल्लेबाज और आईपीएल में शानदार परफॉर्म करने वाले मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) को इस साल कोई खरीददार नहीं मिला. किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन पर दिलचस्पी नहीं दिखाई. 2018 में 34 वर्षीय मनोज किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेले थे. 2019-20 में उनका बेस प्राइज 50 लाख था, लेकिन किसी ने भी उन पर बोली नहीं लगाई. लेकिन इस बात से वो बिलकुल भी हताश नहीं हैं. बल्कि वो पार्टी कर रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कोई खरीददार न मिलने पर कमेंट किया.

IPL Auction 2020: KKR ने 20 लाख में खरीदा 48 साल का खिलाड़ी, बोले- 'मैं 20 साल का जवान हूं...'

मनोज तिवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ड्रिंक ले रहे हैं. साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा, ''जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए है. लिहाजा मैं आईपीएल 2020 में खरीददार न मिलने को सेलिब्रेट कर रहा हूं.'' मनोज तिवारी ग्रीस के मायकोनोस शहर में घूम रहे हैं. उनका सेलिब्रेशन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

IPL Auction में छाई ये Mystery Girl, जानिए कौन हैं जो लगा रही थी खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली...

Life should not only be lived, it should be celebrated. So here i'm celebrating the snub from IPL 2020 Auction pic.twitter.com/R0IUhtpIRv